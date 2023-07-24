Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал вступление в силу нового закона о государственном языке в Кыргызстане. По его мнению, такой закон «не вполне демократичный».

Лавров считает, что «сейчас идут непростые процессы, в том числе и на пространстве СНГ» и «в Центральной Азии активно пытаются продвигать законы».



«В Кыргызстане несколько месяцев назад был принят закон. Когда только эта идея появилась, мы предупреждали наших кыргызских друзей о том, что это не вполне демократично. Имею в виду обязать всех госслужащих знать кыргызский язык и работать на нем. В категории госслужащих оказались и учителя, и врачи государственных медицинских учреждений. Будем продолжать работать. Несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия. Хотя в Конституции Кыргызстана русский язык остается языком национального общения», — сказал глава МИД России.



Он также упомянул, «как пытаются ущемлять русский язык в целом ряде ситуаций».



«Не говоря уже про то, что сделано на Украине, и то, что давно сделано в Прибалтике. Наш опыт по мирному сосуществованию представителей разных национальностей, культур, религий при сохранении всех их национальных черт и развитии русского языка как объединяющего фактора весьма востребован в современном мире», — заявил Лавров.



Это не первый раз, когда российская сторона высказывается о принятии закона о госязыке. В начале июня, после принятия этого закона Жогорку Кенешем, официальная представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что закон «в нынешнем виде способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих кыргызским языком». Она заявила, что Москве надеются на то, что в Кыргызстане будут проводить сбалансированную языковую политику.

Закон о госязыке

17 июля президент Садыр Жапаров подписал закон о госязыке, который сделал обязательным кыргызский язык в работе всех министерств и ведомств, органов местного самоуправления и организаций независимо от их формы собственности.

Также применение госязыка обязательно в географических названиях, в сфере образования и науки, а также при заключении международных договоров.

Одно из основных изменений — обязательность владения госязыком госслужащими, депутатами, педагогами, судьями, прокурорами, адвокатами, медработниками и другим категориям граждан.



Кроме того, согласно новому закону телерадиокомпании, в том числе частные, должны вести не менее 60% своих программ и передач на государственном языке.



При этом русский язык в Кыргызстане сохранил статус официального.



