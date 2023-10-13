По итогам саммита глав государств СНГ подписаны почти 20 документов. Среди них, как сообщили в пресс-службе президента Кыргызстана, договор об учреждении Международной организации по русскому языку.



Об инициативе создания такой организации под эгидой СНГ стало известно в 2022 году. По словам президента России Владимиру Путина, с такой идей выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для его воплощения в жизнь была создана экспертная группа из представителей Кыргызстана, Армении, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета Содружества.



В концепции создания этой организации отмечается, что ее основной задачей будет «сохранение и укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества на основе тесной гармонии русского языка и языков государств – участников Содружества, а также других стран».

По словам генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева, организация призвана «укрепить дружбу между странами и сотрудничество в поддержании и продвижении русского языка, как языка межгосударственного общения».

Он сообщил, что организация будет решать многогранные задачи, в числе которых — поддержка качественного образования на русском языке и содействие подготовке педагогических и научных кадров в сфере русской филологии. Планируется развивать взаимодействие с образовательными, культурными, научными организациями, общественными объединениями стран.

Также организация будет содействовать осуществлению перевода литературных произведений классиков и современных авторов на русский язык и обратно — с русского на языки народов других стран. Кроме того, под эгидой организации будут проводиться научные мероприятия, книжные выставки, демонстрация кинофильмов, диктанты и др.

Постоянно действующим рабочим органом будет секретариат, местом пребывания которого определен российский город Сочи.

Языковой вопрос

В некоторых странах Центральной Азии власти принимают меры по усилению национальных языков. Нередко на это реагирует и Москва.



Например, в ноябре 2022 года спикер Жогорку Кенеша предложил «срочно» переименовать все четыре района Бишкека. Он объяснил свою инициативу необходимостью знания кыргызского языка.



На это с возмущением отреагировала зампредседателя комитета Госдумы по международным делам России Светлана Журова. Она заявила, что подобная инициатива приведет к якобы «ущемлению прав» русскоговорящего населения страны.



Затем в Кыргызстане приняли новый закон о госязыке, который сделал обязательным кыргызский язык в работе всех министерств и ведомств, органов местного самоуправления и организаций независимо от их формы собственности.



В МИД России, комментируя закон, заявили, что он «в нынешнем виде способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих кыргызским языком». В сообщении ведомства отмечалось, что Москва надеется на то, что «власти КР в духе союзнических отношений будет проводить сбалансированную языковую политику, направленную как на развитие кыргызского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка».



Прокомментировал новый закон о госязыке даже глава МИД Сергей Лавров. По его мнению, такой закон «не вполне демократичный», так как он «обязывает всех госслужащих знать кыргызский язык и работать на нем». Лавров отмечал, что «сейчас идут непростые процессы, в том числе и на пространстве СНГ» и «в Центральной Азии активно пытаются продвигать законы».



Ответил Лаврову сам президент Садыр Жапаров, подчеркнув, что в Кыргызстане русский язык не теряет статус официального. «В данном случае мы хотим в полной мере освоить и свой язык», — отметил он.

