ГКНБ задержал трех киллеров, прибывших «отомстить» за Кольбаева

Госкомитет нацбезопасности сообщил о задержании трех киллеров 13 октября, которые незаконно проникли в Кыргызстан.

По данным ведомства, наемные киллеры проникли в страну, чтобы «отомстить» за смерть «вора в законе» Камчы Кольбаева (Асанбека). Задержанные, по информации ГКНБ, граждане Узбекистана и прибыли оттуда.

Кроме этого, в ведомстве утверждают, что задержанные причастны к убийствам ряда граждан и находятся в розыске. Задержанными оказались: Ойбек Каримбердиев 1997 года рождения, Азамат Рустамов 1996 года рождения и Исламхон Абдулкаффаров 1994 года рождения.

«В ходе следственных мероприятий, они дали показания, так как представители криминального мира им был дан “заказ”, чтобы отомстить за смерть К.Асанбека», — заявили в ГКНБ.

Всех задержанных спецслужба уже передала правоохранительным органам Узбекистана.

Активное задержание членов ОПГ и тех, кто с ними связан ГКНБ начал задерживать после убийства Камчы Кольбаева, которого «ликвидировал» ГКНБ при попытке его задержания, так как он оказал сопротивление.

Кроме членов ОПГ спецслужбы также задержали ряд бизнесменов, которые по данным ГКНБ, связаны с ОПГ Кольбаева и занимались его спонсированием. Всего спецслужба отчиталась о задержании более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева.