ГКНБ в очередной раз отчитался о задержании подозреваемого, связанного с ОПГ Камчы Кольбаева. По данным ведомства, задержан «смотрящий» по Аксыйскому району М.А.К, который был активным членов ОПГ Кольбаева. МВД также сообщило о задержании Мирлана Ашимова, известного в криминальном мире, как Мирлан иссык-кульский.

В ГКНБ сообщили, что «смотрящего» по Аксыйскому району задержали 11 октября по статье «Вымогательство». Он, по данным следствия, угрожал и вымогал деньги у предпринимателей Аксыйского района.

Ашимова МВД задержало по подозрению в «Незаконном хранении и перевозке наркотиков». Информацию об этом «Клоопу» 16 октября подтвердили в ведомстве.

По данным министерства, уголовное дело на Ашимова возбудили после расследования отдела по борьбе с организованной преступностью.

Кроме этого, 7 октября Ашимов через соцсети обратился к преступному миру, заявив, что отказывается от воровских идей и призвал следовать его примеру.

Мирлан Ашимов. Фото: МВД

«В результате принятых мер сотрудники отдела по борьбе с преступностью МВД по Иссык-Кульской и Нарынской областям 14 октября задержали Мирлана Ашимова по подозрению в незаконном хранении наркотиков. В его доме было обнаружено небольшое количество наркотиков», — сообщили в милиции.

Аресты членов ОПГ

Активные аресты членов ОПГ и тех, кто с ними связан правоохранители начали проводить после убийства Камчы Кольбаева, которого ГКНБ «ликвидировал» 4 октября во время спецоперации при попытке его задержания.

Вскоре спецслужба отчиталась о задержании более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. В числе задержанных оказались и некоторые бизнесмены.

Также после смерти Кольбаева в соцсетях распространяются видео, на которых члены ОПГ и криминальные авторитеты отказываются от воровских идей и преступных «понятий».