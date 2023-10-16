Президент Садыр Жапаров спустя 12 дней прокомментировал «ликвидацию» кримавторитета Камчы Кольбаева при попытке его задержания.



В интервью госинформагентству «Кабар» глава государства заявил, что о спецоперации ГКНБ, «как и все, узнал из интернета».

«Я сразу позвонил генпрокурору и сказал: “Поезжайте с военным прокурором на место и дайте мне точную информацию”. Он перезвонил и сообщил, что была стрельба, есть погибшие и раненые. Военной прокуратуре поручено расследовать дело по законности или незаконности операции. Следствие ведется, подождем итогов», — сказал президент.

Жапаров отметил, что в развитых государствах нет такого понятия, как криминальный мир и поэтому они развиваются.

«Конечно, криминальное общество отрицательно влияет не только на государство и граждан, но и на деятельность инвесторов. Нужно забыть время бандитов. На улице 21 век, все должно быть в рамках закона. Если кого-то грабят, он обязательно должен обратиться в силовые органы. Мы должны быстро построить развитое государство. Не будем далеко смотреть, мы на несколько лет отстали от ближайших соседей», — заключил глава государства.

Убийство Кольбаева

Камчы Кольбаев — был одним из самых узнаваемых криминальных авторитетов Кыргызстана и Центральной Азии. Он состоял на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы (ОПГ).

Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. В ГКНБ заявили, что кримавторитет оказал вооруженное сопротивление силовикам и был «ликвидирован» ответным огнем.



Вскоре после этого Госкомитет сообщил о задержании ряда членов его ОПГ. По данным спецслужбы, всего задержано более 40 активных членов и лидеров преступной группы.

Кроме того, после смерти Кольбаева в соцсетях распространяются видео, на которых члены ОПГ и криминальные авторитеты отказываются от воровских идей и преступных «понятий».