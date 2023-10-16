В Джалал-Абадской областной администрации сообщили, что в селе Орто-Сай Сузакского района сдали в эксплуатацию социальный городок «Үмүт», рассчитанный на 96 семей.

По информации администрации, проект профинансировало общественное объединение «Центр Ас-Сафа». Для этого местные власти выделили 3 гектара земли.

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В городке построили швейный цех, ФАП, продуктовый магазин, мечеть и небольшую футбольную площадку. На открытии приняли участие губернатор, представители местной власти, общественного объединения, спонсоры из Кувейта, а также жители села.

«Жителей этих домов выбирали спонсоры проекта. В первую очередь они обратили внимание на многодетных матерей-одиночек, людей с инвалидностью и семьи с тяжелыми условиями жизни», — отметили в обладминистрации.

«Центр Ас-Сафа» в прошлом году построил в селе Аримжан Ноокенского района Джалал-Абадской области 25 социальных домов для проживания 100 малоимущих семей.

Также в 2019 году объединение построило в Баткене два социальных городка. Для этих целей мэрия Баткена выделила 3,5 гектара земли. Дома были выданы малообеспеченным семьям.