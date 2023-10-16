Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков сообщил, что Россия передала МЧС Кыргызстана вертолет Ми-8 МТВ. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.



По его словам, это произошло в результате переговоров президента Садыра Жапарова со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Он рассказал, что МЧС также получило комплектующие вертолета — медицинский модуль, водосливное устройство и т.д. По его словам, вертолет уже доставлен в Бишкек.



В последнее время власти Кыргызстана активно обновляют технику МЧС. Так, в феврале 2023 года МЧС получило 85 пожарных машин, 10 аварийно-спасательных, 3 автолестницы и 2 штабные машины. Эту технику распределят по всем регионам. Их закупили за счет китайского гранта.

В марте Россия бесплатно передала Кыргызстану 40 пожарных машин.