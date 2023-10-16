Кыргызстан и Азербайджан подписали инвестиционное соглашение о строительстве пятизвездочного отеля на берегу Иссык-Куля. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.



Он отметил, что объект «будет отвечать всем требованиям времени», там будет парк и все условия.

«Благодаря своей природе Кыргызстан опережает многие страны по своему туристическому потенциалу. В стране можно увидеть все четыре сезона. […] Но, к сожалению, на протяжении долгого времени для туристов не создавались условия. Срок эксплуатации зданий, построенных во времена СССР, уже давно истек. Но, могу сказать, что в последние два года строительная отрасль [в Кыргызстане] оживилась: строятся и ремонтируются рекреационные объекты, коттеджи, пятизвездочные отели», – отметил он.

19 сентября профильный комитет парламента одобрил проект Соглашения между Кабмином КР и Правительством Азербайджана об инвестициях для строительства пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль.

Согласно документу, отель планируют возвести за три года на участке площадью в 17,24 гектара в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района. При этом земля передается инвестору в аренду на 49 лет. Также Азербайджан обязуется задействовать 70% работников из Кыргызстана.

В ответ Кабмин намерен довести инфраструктуру и построить дорогу до пансионата, а также освободить отель от налогов на 10 лет.

Замдиректора Нацагентства по инвестициям при президенте Нурадил Баясов заявлял, что «это один из стратегических шагов по привлечению туристов».

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