В Таласской области возобновили подачу поливной воды из Кировского водохранилища в Казахстан. Об этом 13 октября написали в СМИ соседней страны со ссылкой на министра водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржана Нуржигитова.

«Мы встретились с руководителями Министерства сельского хозяйства и службы водных ресурсов Кыргызской Республики и договорились актуализировать действующие условия на открытие Кировского водохранилища. В настоящее время из водохранилища перекачивается 12 кубометров воды, аккумулируется вода в водохранилища Жамбылской области», — сказал Нуржигитов.

Министерство сельского хозяйства Кыргызстана пока не предоставило информацию по этому поводу.

13 августа, Минсельхоз приостановил подачу поливной воды в Казахстан из Кировского водохранилища из-за нехватки воды. Затем 21 августа в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как в Кировском водохранилище «катастрофически отсутствует вода». Автор видео сказал, что «не осталось воды, чтобы дать Казахстану».

А 20 августа на кыргызско-казахстанской границе образовалась пробка из большегрузов. Водители жаловались, что казахстанская сторона якобы «намеренно заставляет ждать грузовые автомобили из-за прекращения подачи поливной воды».