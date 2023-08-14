Кыргызстан остановил подачу поливной воды из Кировского водохранилища в Казахстан. Об этом со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Кыргызстана пишет «Азаттык».



Сообщается, что подобной договоренности стороны достигли еще в июле. По данным Минсельхоза, 17-19 июля в Бишкеке прошла встреча представителей Кыргызстана и Казахстана. В ходе встречи казахская сторона просила увеличить им поставки воды из Кировского водохранилища из-за нехватки поливной воды в Жамбылской области.

«Они просили, чтобы в период с 18 по 31 июля из Кировского водохранилища подавалось не 40 кубометров в секунду, как было обговорено ранее, а 45 кубических метров. Кыргызская сторона сообщила о невозможности увеличить объемы воды, поскольку у нас в стране также не хватает воды для полива полей. Было отмечено, что в случае увеличения до 45 кубов лимит Казахстана в 3,54 млн кубометров будет исчерпан уже 4 августа. Несмотря на это, казахская сторона не отказалась от своей просьбы. В результате стороны подписали протокол, согласно которому со второй декады августа прекращается подача поливной воды в Казахстан», — сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что вопрос с нехваткой поливной воды в Таласской области на сегодня сохраняется и в Кировское водохранилище поступает всего 1,3 кубических метра в секунду. При этом в этот период в 2022 году приток составлял 13,7 кубометров в секунду.

В Минсельхозе добавили, что при условии увеличения приточности в Кировском водохранилище будет рассмотрен сбор воды Казахстана.

«Необходимо отметить, что у Казахстана есть возможность получать из русла Талас по коллекторно-дренажной сети вдоль государственной границы в размере от 5 до 8 кубометров в секунду», — заключает Минсельхоз.

Кировское водохранилище расположено на реке Талас в Таласской области. Основной функцией водохранилища является орошение земель Таласской долины и Казахстана водой реки Талас, накопленной зимой и весной.

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