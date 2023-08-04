Директор Службы водных ресурсов при Минсельхозе Алмаз Сокеев опроверг информацию о том, что воду в Орто-Токойском водохранилище продают Казахстану.



Он отметил, что «вода — это не товар, и соседней стране не продают ни одного литра воды». По его словам, воду соседней стране из водохранилища дают по соглашению.



«Казахской стороне во время вегетации (с апреля по сентябрь — прим.ред.) из реки Чу выделяется 20% воды. А всего в течение года доля Казахстана составляет 42%, а Кыргызстана — 58%. Но во время вегетации 20% отдаём, а 80% используем сами», — сказал он.



По словам Сокеева, в этом году Орто-Токойское водохранилище было заполнено на 470 млн кубов воды. Однако с апреля воду направили на полив полей в Чуйской области и сейчас в водохранилище 8,6 млн кубов воды. Это один из самых низких показателей за последние годы.



С нехваткой поливной воды Кыргызстан сталкивается уже несколько лет с наступлением летнего сезона. Особенно остро проблема ощущается в Чуйской области.



Орто-Токойское водохранилище расположено на реке Чу на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей. Вода водохранилища используется для орошения 120 тысяч га сельскохозяйственных земель в Кыргызстане и Казахстане.

Фото на главной: Канат Рыскулов / RFE/RL.