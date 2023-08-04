В мэрии Бишкека сообщили, что снесут хозпостройки возле ресторана «Дубровский». Накануне здание ресторана перешло в муниципальную собственность.



Как рассказали в мэрии, участок, который арендовывали владельцы ресторана, составляет 3700 м², из них на 493 м² расположено здание ресторана. На остальной территории расположены хозяйствующие субъекты для нужд общественного питания (хранение продуктов, готовка пищи и т.д.)



«Хозпостройки как и ранее планировалось будут демонтированы. Освобожденный земельный участок будет использован в интересах муниципального предприятия “Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие” в целях урегулирования процессов заезда и выезда, а также расширения автопарка (организация ремонтных помещений, дополнительной площадки для парковки», — рассказали в муниципалитете.

О том, что столичный ресторан «Дубровский», расположенный по улице 7 апреля, перешел в муниципальную собственность стало известно 3 августа. В мэрии Бишкека сообщили, что комиссия по предоставлению прав аренды на земельные участки отказала владельцам ресторана в продлении договора аренды.



В муниципалитете рассказали, что хотели снести здание ресторана, но арендатор изъявил желание передать имущество в муниципальную собственность стоимостью 48,5 млн сомов «для социальных нужд города Бишкек». Отмечается, что претензий со стороны арендатора не имеется.



По словам вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева, муниципалитет позднее решит кому передать здание ресторана.