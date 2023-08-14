Мать 9-летней девочки, которую домогался сосед, попросила помощи у общественности и омбудсмена Джамили Джаманбаевой. Об этом сообщили в Институте омбудсмена.

По информации правозащитников, женщина рассказала Джаманбаевой, что суд по делу о домогательстве затягивается и на нее оказывают давление.

«Суд затягивается, из семи судебных процессов были отменены пять заседаний, так как в суд не доставили обвиняемого. Потом судья ушел в отпуск. Из-за того, что процесс каждый раз отменяется, я толком не могу ходить на работу, а я единственная кормилица нашей семьи. К тому же мне нужно оплачивать услуги адвоката. А процесс все тянется и тянется», — рассказала мать девочки.

Женщина добавила, что давление на нее оказывают другие соседи, обливая дочь и ее саму грязью.

«Нас пытаются сделать изгоями. Я лишь хочу защитить свою дочь и добиться справедливости, чтобы виновный получил по заслугам. Как мне быть? Мне нужна защита, помощь», — добавила она.

Дело о домогательстве рассматривает Сокулукский районный суд по статье «Развратные действия». По информации омбудсмена, инцидент произошел еще в феврале этого года.

После того, как женщина узнала о домогательствах соседа ее дочери, она написала заявление в милицию. Экспертиза подтвердила, что девочка рассказала правду о факте домогательства со стороны мужчины.

Выслушав женщину, Джаманбаева призвала госорганы обеспечить правовую защиту девочки, а также обратилась к руководству СИН, чтобы они обеспечили конвоирование обвиняемого из СИЗО в суд.

Насилие в отношении детей

По данным Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дел по факту насилия в отношении детей.

Факты насилия над детьми в стране растут с каждым годом. Часто дела не доходят до суда, потому что в большинстве случаев дети подвергаются насилию со стороны родственников. Даже если семья пострадавшего решит написать заявление, после разговора с родственниками они могут отказаться от него.

Из-за участившихся случаев насилия в отношении детей, в августе 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон, ужесточающий наказание за насилие над детьми.

Куда можно обратится за помощью в случае насилия по отношению к вам или вашим близким:

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в городе Бишкек. Телефоны: 0773-19-20-99 и 0707-07-95-97.

В Джалал-Абаде есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: 0773-74-11-91.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:

Бишкек:

муниципальный кризисный центр «Аялзат». Телефоны: 0312-65-37-42, 0312-65-37-38;

кризисный центр «Шанс» – пр. Чуй, 207, кв. 509. Телефон: 0709-71-03-20;

кризисный центр «Сезим» – ул. Табышалиева, 3. Телефон: 0312-51-26-40.

Ош:

ОО «Энсан – Диамонд» – ул. Ленина, 205/105. Телефоны: 0772-32-89-60, 0322-22-29-65;

кризисный центр «Аруулан» – ул. Ленина, 205. Телефоны: 0776-38-07-77, 0322-25-56-08;

кризисный центр «Ак журок» – ул. Ленина, 205. Телефоны: 0550-23-13-29, 0322-24-59-76;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» – ул. Ленина, 312/23. Телефон: 0773-84-34-61;

кризисный центр «Акылкарачач» – Ошская область, с. Гульча, ул. Набережная, 1. Телефоны: 0555-28-14-23, 0776-28-14-23.

Баткен:

кризисный центр «Жаныл Мырза» – ул. Сыдыкова, 3. Телефон: 0777-39-30-77.

Джалал-Абад:

кризисный центр «Каниет» – ул. Б.Осмонова, 113. Телефон: 0372-25-50-84.

Талас:

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» – ул. Тагайбаева, 274/2. Телефоны: 0557-48-47-13, 0342-25-58-85.

Нарын:

НПО Кризисный Центр «Тендеш» – ул. Кыргыза, 31/3. Телефоны: 0700-25-78-90, 03522-537-70.

Каракол:

ОО «Аялзат – развитие женских инициатив» – ул. Абдрахманова, 105-14. Телефоны: 0392-25-10-91, 0553-83-57-17;

кризисный центр «Мээрман» – 0706-38-36-37;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» – 0702-22-35-35 (горячая линия), 0551-73-33-90.

Чолпон-Ата:

кризисный центр «Алтынай» – 0709-69-45-50.