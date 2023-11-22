Омбудсмен Джамиля Джаманбаева взяла под личный контроль дело о новорожденном ребенке, брошенном в коробке у ворот дома в бишкекском жилмассиве «Арча-Бешик».

Джаманбаева поручила обеспечить ребенку защиту его прав. Сотрудницы института уже посетили роддом, куда госпитализировали ребенка.

Кроме того, правозащитницы также посетили 20-летнюю мать ребенка, которая обвиняется по статье о покушении на убийство новорожденного. Девушка рассказала, что ее роды прошли в домашних условиях, ее родители не знали о ее беременности, а отец ребенка находится в колонии.

22 ноября стало известно, что девушку отпустили под домашний арест.

Вечером 19 ноября в УВД Ленинского района Бишкека поступила информация, что в жилмассиве «Арча-Бешик» возле забора одного из домов нашли коробку с новорожденным ребенком, завернутым в полиэтиленовый пакет.

Сильно замерзшего ребенка госпитализировали в больницу, где у него диагностировали бронхопневмонию.

Это не первый подобный случай за месяц. Еще одного новорожденного младенца нашли в мусорном баке на одной из улиц Бишкека. Третий случай произошел в Джалал-Абаде: новорожденного также бросили возле мусорных баков.