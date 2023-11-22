Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев признал, что в Кыргызстане женщинам не безопасно находиться на улице даже днем. Об этом Шакиев сказал на заседании 22 ноября.

Парламентарий добавили, что власти должны принять все необходимые меры, добавив, что милиция продолжает выполнять свою работу.

«В последнее время в обществе случается насилие в отношение женщин и очень много проблем в этом направлении. Общество беспокоится. Вчера мы встречались с министром внутренних дел Уланом Ниязбековым. Мы должны принимать все необходимые меры. Необходимо усилить установку камер видеонаблюдения в общественных местах. Сейчас нашим женщинам страшно ходить даже в дневное время, не то что в вечернее. Милиция, конечно, работает», — сказал он.

Шакиев также упомянул случаи с детьми, которые были брошены в мусорные баки. За этот месяц по стране зафиксировали уже три таких инцидента. По словам спикера, матерей новорожденных уже нашли. Он подчеркнул, что если правоохранители не будут работать на должном уровне, такие случаи будут представлять угрозу для общества.

Ранее Кыргызстан занял 95 место в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS Index). Согласно опубликованному рейтингу, Кыргызстан оказался на последнем месте среди стран Центральной Азии.

По данным из отчета, доля женщин в органах власти Кыргызстана не превышает 20%, а 13% кыргызстанок подвергаются насилию со стороны близких.