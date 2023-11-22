Государство получило 720 квартир, которые ранее принадлежали покойному криминальному авторитету Камчы Кольбаеву, который был «ликвидирован» в октябре во время спецоперации. Об этом 22 ноября сообщил замдиректора Госагентства по управлению госимуществом Медер Машиев.

Замдиректора пояснил, что это касается квартир, которые еще не достроены, а их сдача в эксплуатацию намечена на 2027 год.

Кроме квартир, в счет государства также поступили машины из автопарка Кольбаева, которые конфисковал ГКНБ. Затем Фонд Госагентства по управлению госимуществом сообщил, что они выставлены на аукцион.

«Ликвидация» Кольбаева

Криминальный авторитет Камчы Кольбаев был «ликвидирован» 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо-Чынгыз, которое произошло в СИЗО в июле прошлого года. Также Госкомитет расследует уголовные дела по фактам незаконного завладения имуществом предпринимателей в особо крупном размере.

Затем ГКНБ рассказал о размерах «криминальной империи» Кольбаева. По данным спецслужбы, предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд. На них наложили арест. В ГКНБ заявили о намерении обратить их в доход государства.

Также ГКНБ отчитался, что по уголовному делу по легализации (отмыванию) преступных доходов ОПГ Камчы Кольбаева задержали более 40 активных членов и лидеров группировки.

После смерти Кольбаева ГКНБ периодически сообщает о найденном имуществе криминального авторитета, которое было оформлено на других лиц.