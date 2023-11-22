Кыргызстанка Шайыр Сагынбаева попала в топ-100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира 2023 года по версии «Би-Би-си». Об этом говорится на сайте издания.

Шайыр Сагынбаева – одна из основательниц швейного цеха «Вместе ради жизни», в котором шьют и продают сумки с национальными орнаментами. Вся прибыль от продажи идет на поддержку больных раком и их лечение.

Цех сумел собрать уже более $33 тысяч для 34 женщин, нуждающихся в финансовой помощи для оплаты медицинских расходов.

«Сагынбаева также понимает, что некоторым женщинам, живущим далеко от медицинских учреждений, необходимо где-то останавливаться на время лечения. Она помогла открыть неподалеку от больницы некоммерческое общежитие, в котором они могут останавливаться», – пишет «Би-Би-си».

Сама Сагынбаева три года боролась с раком четвертой стадии, пытаясь найти деньги на лечение. Женщина победила болезнь и после дала себе слово, что будет опорой для других: «Не хочу, чтобы умирали, потому что денег не было на лечение» – сказала она.

Также в топ-100 попали адвокатка по правам человека Амаль Клуни, голливудская звезда Америка Феррера, феминистская икона Глория Стайнем, бывшая первая леди США Мишель Обама, владелица косметического бизнеса Худа Каттан и обладательница «Золотого мяча» футболистка Айтана Бонмати.