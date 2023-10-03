К президенту Садыру Жапарову 2 октября обратилась сестра кыргызстанки, которая с 2016 года подвергается насилию со стороны мужа иностранца в Турции. Она попросила решить проблему родственницы, которая попала в тюрьму.

По словам женщины, ее сестра в 2015 году вышла замуж за гражданина Турции, а в 2016 году стала мамой. Так как супруг с тех пор оказывал на женщину физическое и психологическое насилие, в 2022 году она развелась с ним.

Позже, когда мужчина начал угрожать женщине, ее старшая и младшая сестры решили быть рядом в Турции.

«После развода муж, оказывается, имеет право забирать ребенка один раз в неделю. Но он привозил ребенка обратно в тяжелом положении. У него были опухший живот, опухшие глаза, раны на руках, а на теле были обнаружены следы иглы. Когда ребенка отвезли в больницу, ему отказали в обследовании, заявив, что не осматривают детей со здоровым телом», — объяснила она.

Сестра пострадавшей отметила, что когда они обратились в посольство Кыргызстана в Турции, то «не получили должного ответа».

По ее словам, турецкая полиция заявила, что по закону мужчина имеет право видеть своего ребенка, и если ему помешают, они посадят женщину в тюрьму.

«23 сентября бывший муж пришел к моей сестре домой и начал угрожать ей. Он довел ее до того, что она наложила на себя и на ребенка руки. В настоящее время моя сестра находится в тюрьме с диагнозом «психологически нездоровая», ее обвиняют в нападении на себя и своего ребенка», — сказала она.

Что говорят в МИД?

Министерство иностранных дел подтвердило, что кыргызстанка обратилась в Генеральное консульство в Турции 21 сентября.

По информации ведомства, консульство для решения проблемы устроило пострадавшей встречу с адвокатом и проконсультировало по возвращению женщины с ребенком в Кыргызстан.

Но поскольку в Турции рассматривается вопрос о выплате алиментов от бывшего супруга, женщина до окончания судебного разбирательства думает остаться в стране.

«Чтобы помочь женщине, Генконсульство договорилось об оказании необходимой помощи с фондом поддержки женщин, пострадавших от домашнего насилия. Но по неизвестным причинам пострадавшая не обратилась за помощью в указанный фонд», — добавили в министерстве.

В МИД отметили, что Генконсульство Кыргызстана в Анталии взяло на контроль вопрос оказания женщине правовой помощи.