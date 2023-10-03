Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение проект постановления, по которому хочет упразднить норму о годовом повышении тарифов на электроэнергию не выше 25%.

В действующем приказе Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса говорится, что годовое повышение тарифа для любой категории потребителей не должно превышать 25%. В поправках к этому приказу Минэнерго предлагает признать эту норму утратившей силу.

В справке-обосновании к документу говорится, что поправку хотят внести, чтобы привести методику определения себестоимости электроэнергии согласно закону «Об электроэнергетике», где предусмотрено, что цены должны отражать полную стоимость производства, передачи и распределения тепловой или электроэнергии, включая затраты на производство и техническое обслуживание, возмещение капитальных затрат, привлечение инвестиций и процентную ставку возврата.

«Однако, методикой предусмотрено, что при установлении тарифов, годовое повышение для любой категории потребителей не должно превышать 25%. В этой связи, в целях доведения цены (тарифа) до полной стоимости предлагается признать утратившим силу годовой порог в 25% на повышение тарифов», — говорится в документе.

В Кыргызстане с 1 мая 2023 года действуют новые тарифы на электроэнергию. Цена на электроэнергию для населения страны повысилась на 23 тыйына и составила 1 сом за один киловатт потребления электричества.

Кроме этого при потреблении электроэнергии свыше 700 кВтч тариф сохранился на прежнем уровне ­– 2,16 сом/кВтч. Тариф для нуждающихся семей и граждан сохранился на уровне 50 тыйын за 1 кВтч.

А тариф для населения без ограничения мощности (без лимита), снижен до 3,28 сом/кВтч вместо 5,04 сом/кВтч.

О необходимости повысить тарифы ранее говорил президент Садыр Жапаров. В январе этого года он говорил, что если не повысить тарифы, то страна рискует потерять энергетическую отрасль. Тогда он говорил,, что износ электрооборудования в стране составил почти 80%, а долг энергоотрасли — 137 млн сомов.

С 1 августа в Кыргызстане действует режим ЧС в энергетике. Он, согласно указу президента, будет действовать до конца 2026 года.