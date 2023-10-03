Члены Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша на заседании 3 октября одобрили в первом чтении так называемый законопроект об «иноагентах».

Перед голосованием депутатам показали пропагандистский ролик о якобы нанесенном вреде деятельностью неправительственных организаций Кыргызстану.

Представила законопроект депутатка Надира Нарматова, которая является главной инициаторкой этого документа. По ее мнению, нынешний закон об НКО не справляется и нужно усилить надзор за неправительственными организациями «ради интересов, безопасности и целостности государства».

В ходе своего выступления она также заявила о якобы причастности НКО ко всем прошлым сменам власти в Кыргызстане.



Депутат Искендер Матраимов поддержал законопроект, отметив, что он всего лишь вводит отчетность для НКО.

Однако в ходе заседания выступили и несколько представителей гражданского общества. Они отметили, что НКО и так сейчас отчитываются перед госогранами.

«Согласно действующему законодательству некоммерческие организации представляют три отчета в закрытой форме. Во-первых, сдаем отчеты Налоговой службе, Cоциальному комитету и Нацстаткому. Кроме того, неправительственные организации предоставляют отдельные публичные отчеты. Информацию о том, какую сумму насчитала каждая организация, можно найти на сайте Налоговой службы. Практически все некоммерческие организации имеют безналичные счета в банках. За всем этим пристально следит Служба финансовой разведки. В случае нарушения закона НКО могут привлечь к уголовной ответственности», — сказал юристка Таттуубубу Эргешбаева.



В свою очередь глава комитета парламента Суйунбек Омурзаков отметил, что в законопроекте есть недостатки и на следующих заседаниях в документы могут быть внесены изменения.

Законопроект об «иноагентах»

В середине мая в Жогорку Кенеш поступил законопроект, который предлагает внести изменения в закон об НКО и Уголовный кодекс. Группа из более 30 депутатов предложила ввести в Кыргызстане аналог российского определения «иноагент» — «иностранный представитель» и нормы, ужесточающие ответственность за то или иное нарушение со стороны НПО/НКО и их сотрудников.

В России аналогичный закон привел к закрытию многих правозащитных организаций и независимых СМИ. Такого же итога опасаются и эксперты в Кыргызстане, если поправки примут.

Законопроект, который критиковали международные организации и правозащитники, отложили до осени, потому что депутаты ушли на летние каникулы.

На фоне критики документа часть депутатов уже вышли из числа инициаторов законопроекта. Однако основная инициаторка законопроекта Надира Нарматова заявила, что, несмотря на критику, она не будет отзывать документ.

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