Глава Кабинета министров Акылбек Жапаров заявил, что Кыргызстан «сделал шаг в сторону развития и отказался от чувства жалости к себе». Об этом он сказал 2 октября на церемонии открытия памятника Ормон хану в Нарынской области.

Жапаров в своей речи рассказал о проделанной властями работе: строительство школ, дорог и ГЭС, начата реализация крупных объектов и другое.

«Из-за того, что мы сделали решительный шаг в сторону развития, мы полностью отказались от чувства жалости к себе (байкуш). […] Если народ будет вот так поддерживать команду Садыра Нургожоевича, то мы найдём средства, поправим государство, будем развивать его, изменим до неузнаваемости», — сказал он.

Также глава Кабмина призвал кыргызстанцев не уклоняться от уплаты налогов, отметив, что эти средства «вернутся к ним соцобъектами, пенсиями, пособиями».