Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту на заседании 3 октября во втором чтении одобрил поправки в закон «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве».



Его инициировал Кабинет министров. Проектом закона предлагается предоставить возможность кыргызстанцам, имеющим какие-либо задолженности перед государством и имеющим ограничение на выезд из страны, оплатить долг в аэропортах и при пересечении границ.

Однако, как сообщает «Азаттык», во время заседания директор Судебного департамента при Верховном суде Медербек Сатыев выступил против введения порога задолженности для запрета на выезд из страны. По его словам, большинство задолженностей составляют суммы менее 10 тысяч сомов и в случае введения порога эти средства не будут поступать в госбюджет.

Ранее с предложением ввести порог суммы задолженности выступали депутат Дастан Бекешев и замглавы Кабмина Эдиль Байсалов.

В августе 2022 года «Азаттык» со ссылкой на Судебный департамент писал, что более чем 180 тысячам гражданам Кыргызстана решением суда ограничен выезд из страны. Большинство из них – не вернувшие ранее взятые кредиты, неплательщики алиментов, а также имеющие задолженности по налогам или уплате штрафов.