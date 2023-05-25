Глава Судебного департамента при Верховном суде Медербек Сатыев на заседании Жогорку Кенеша 25 мая сообщил, что разработана система, позволяющая оплатить задолженность перед вылетом, чтобы избежать запрета на выезд из страны.

На заседании депутат Эмиль Жамгырчиев сказал, что люди покупают дорогие билеты за тысячи долларов, чтобы вылететь в другие страны. Но уже в аэропорту из-за задолженности в одну тысячу сомов их не выпускают.

«А кто покроет все расходы? Вы это пропустили. Отправили письмо, где написано, что в течение 24 часов рассмотрит суд, но ведь 24 часа самолет не будет ждать наших граждан, им же не скажут: иди оплати, а потом мы все вместе вылетим. Здесь еще вы написали очень хороший пункт якобы вы идете к автоматизации. Лучше для начала нужно было автоматизировать, принесли бы сюда законопроект, выслушали и решили бы проблемы граждан», — сказал депутат.

Сатыев ответил, что они разработали автоматизированную систему. По его словам, система работает так, что человек сможет оплатить задолженность через терминал в аэропорту.

«Создана программа, пусть это будет 1000 сом или 500 или 2000 сомов, человек может оплатить через терминал в аэропорту и в течении 10-15 минут вопрос рассмотрят судебные органы, мы уже разработали эту программу, она полностью готова», — сказал он.

Глава департамента добавил, что им нужно подвести к системе облачную электронную подпись. Соответствующий проект закона Сатыев обещал предоставить в парламент в течение 10 дней.

Депутаты парламента ранее уже поднимали вопрос запрета на выезд из страны из-за штрафа или задолженности. Так, нардеп Дастан Бекешев возмущался тем, что человека могут не выпустить из страны при задолженности в 500 сомов.

В начале марта на эту проблему обратили и в Кабмина. Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов писал, что у тысячи граждан возникают проблемы из-за несогласованности между исполнительной и судебной ветвями власти. Он предлагал ввести ограничения от 50 тысяч или 100 тысяч сом.