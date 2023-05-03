Кабинет министров поддерживает идею ввести порог суммы задолженности для ограничения вылета из Кыргызстана. Об этом сообщил замглавы Кабмина Эдиль Байсалов в своём Твиттере.

По его мнению, у тысячи граждан возникают проблемы из-за несогласованности между исполнительной и судебной ветвями власти.

«Судебные исполнители возомнили себя судебным органом, а не правоохранительным. Официальная позиция Кабмина, что ограничения должны быть от 50 тысяч или 100 тысяч сом», — написал Байсалов.

Так, замглавы Кабмина прокомментировал новость о том, что депутат Дастан Бекешев предложил установить запрет на выезд из страны, если у гражданина будет задолженность в размере 10 тысяч сомов.

Ранее Бекешев возмутился тем, что граждан могут не выпустить из страны, если у них есть задолженность, не превышающая даже 500 сомов.