Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 3 мая приняли решение досрочно снять с должности омбудсмена Атыр Абдрахматову.

Ранее, 27 апреля ее отставку одобрил парламентский комитет по конституционному законодательству. Представление о досрочном прекращении полномочий Абдрахматовой внесла фракция «Ата-Журт Кыргызстан».

19 апреля она выступила с отчетом о ситуации с правами человека в Кыргызстане за 2022 год. Тогда некоторые из депутатов призвали выразить ей вотум недоверия и предложили досрочно ее уволить.

На заявление депутатов отреагировала международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и 26 апреля опубликовала заявление в защиту Абдрахматовой.

В нем правозащитники призвали власти Кыргызстана не снимать Атыр Абдрахматову с должности омбудсмена до истечения срока ее обязанностей.

В HRW заявили, что власти должны обеспечить независимость аппарата омбудсмена и создать условия для беспрепятственного выполнения мандата по защите прав человека в Кыргызстане.

«Решение уволить Абдрахматову досрочно напоминает явную месть за ее работу и станет тревожным сигналом о том, что правительство Кыргызстана не выполняет свои международные обязательства в области прав человека», — считает исследовательница HRW по Центральной Азии Сынат Султаналиева.

Согласно закону об омбудсмене Кыргызстана в случае досрочного прекращения полномочий омбудсмена выборы нового акыйкатчы должны состояться в срок не позднее 30 календарных дней, со дня прекращения их полномочий.

Атыр Абдрахматова первая женщина в Кыргызстане ставшая омбудсменом. На этот пост ее избрали в марте 2022 года.

До поста омбудсмена Абдрахматова работала зампредседательницей Центральной избирательной комиссии. Она добровольно сложила свои полномочия члена ЦИК после приведших к смене власти протестов, последовавших после парламентских выборов в октябре 2020 года.