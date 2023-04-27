Комитет Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту 27 апреля одобрил решение о досрочном освобождении Атыр Абдрахматовой с должности омбудсмена.

Окончательное решение по снятию Абдрахматовой с должности должны принять депутаты на общем заседании парламента. Представление о досрочном прекращении полномочий Абдрахматовой внесла фракция «Ата-Журт Кыргызстан».

Ранее, 19 апреля Абдрахматова выступила с отчетом о ситуации с правами человека в Кыргызстане за 2022 год. Тогда некоторые из депутатов призвали выразить ей вотум недоверия и предложили досрочно ее уволить.

На заявление депутатов отреагировала международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) и 26 апреля опубликовала заявление в защиту Абдрахматовой.

В нем правозащитники призвали власти Кыргызстана не снимать Атыр Абдрахматову с должности омбудсмена до истечения срока ее обязанностей.

В HRW заявили, что власти должны обеспечить независимость аппарата омбудсмена и создать условия для беспрепятственного выполнения мандата по защите прав человека в Кыргызстане.

«Решение уволить Абдрахматову досрочно напоминает явную месть за ее работу и станет тревожным сигналом о том, что правительство Кыргызстана не выполняет свои международные обязательства в области прав человека», — считает исследовательница HRW по Центральной Азии Сынат Султаналиева.

Атыр Абдрахматова первая женщина в Кыргызстане ставшая омбудсменом. На этот пост ее избрали в марте 2022 года.

До этого она работала зампредседательницей Центральной избирательной комиссии. Она добровольно сложила свои полномочия члена ЦИК после приведших к смене власти протестов, последовавших после парламентских выборов в октябре 2020 года.