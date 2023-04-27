Почти 30 родителей мигрантов, отбывающих наказание в российских тюрьмах 26 апреля обратились к властям. Они попросили помощи у президента Садыра Жапарова в экстрадиции их детей, находящихся под стражей. Их обвиняют в «перевозке наркотиков».

Родители отметили, что дети после устройства на работу курьерами, «стали приманкой для русской мафии» — их задержали с наркотиками. Они обеспокоены, что заключенных могут привлечь на войну в Украине.

«Дочь работала курьером, когда она во второй раз доставляла в одно место пиццу, там оказалась полиция. Когда они открыли пиццу, под ней оказались наркотики, дочка ничего не знала. Люди, которые были там, сбежали», — говорит мама заключенной девушки в России Буажар Кубатбекова.

Кубатбекова добавила, что дочь осудили на пять лет, а после этого случая умер ее муж.

Махабат Таиева также рассказала, что после трудоустройства курьером, ее сына задержали по обвинению в продаже наркотиков. Полтора года 26-летний сын отбывает наказание в городе Волгоград. В настоящее время у матери оборвалась связь с сыном.

«Мы просим помощи у президента, чтобы наших детей не отправляли туда (на войну в Украину). Мы боимся, что дети, которые были на свободе, могут разочаровавшись уйти [на войну]», — говорит она.

Собравшиеся родители добавили, что в тюрьмы приходят люди с призывом пойти на войну.

Вопрос, беспокоивший родителей, 27 апреля обсудили в стенах парламента. По этому вопросу депутат Жанар Акаев обратился к представителю президента и правительства в парламенте Алмасбеку Абытову.

«Вчера сюда пришли примерно 200 родителей. Я встретился с ними, поговорил два часа. Они хотели зайти к президенту, но не смогли. С администрации к ним на встречу не вышли люди. Они сегодня тоже ходят здесь. Родители рассказали, что их детей мигрантов заманивают такие организации как “Вагнер”, а дети пугаются этого и ждут помощи от Кыргызстана», — сказал Акаев.

Депутат считает, что по этому делу Генеральная прокуратура должна принять срочные меры. По его словам, по приезде в Россию, в переговорах с российскими властями Жапаров должен в первую очередь обсудить этот вопрос.

По данным МИД Кыргызстана на февраль 2023 года, за границей отбывают наказание 1282 кыргызских гражданина, из них 1 077 кыргызстанцев находятся в российских местах лишения свободы.

В последние несколько месяцев в СМИ все чаще публикуется информация о погибших выходцах или гражданах стран Центральной Азии, которых завербовали в ЧВК Вагнера для участия в войне в Украине. На февраль 2023 года было известно о как минимум пяти гражданах Кыргызстана, которые погибли на войне, будучи в рядах ЧВК Вагнер.

27 января стало известно о гибели кыргызстанца Аяна Алишерова. 4 ноября 2022 года он умер в городе Артемовск [Бахмут] в Донецкой области [украинская область оккупированная российскими военными].

Родные 30-летнего Алишерова рассказали СМИ, что он отбывал наказание в колонии в республике Мордовии, входящая в состав России. Брат погибшего добавил, что «Один раз, когда разговаривал с ним по телефону он сказал: “К нам пришли из ЧВК “Вагнер”. Оказывается есть возможность выйти на свободу через войну в Украине”. Но он не говорил, что собирается участвовать на войне», — сказал Асылбек [брат]. Но после этого связь с Алишеровым оборвалась.

1 февраля журналисты «МедиаХаба» опубликовали видео про еще одного заключенного в России жителя Узгенского района Янгибая Рахимова.В нем говорится, что в украинском городе Бахмут, в котором идут ожесточенные бои с российской армией, 9 декабря 2022 года погиб кыргызстанец Янгибай Рахимов. Его тело похоронили на малой родине 23 января 2023 года.

15 февраля стало известно о гибели еще одного кыргызстанца жителя Лейлекского района Замира Чолоева. Его родные рассказали «Азаттыкку», что он попал на войну через частную военную компанию Вагнера.

*Частная военная компания «Вагнер» или «Группа Вагнера» — неофициальное вооруженное формирование. В российских СМИ ее называют частной военной компанией, которую, по данным издания The Bell, негласно курировало Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.

В настоящее время неизвестно сколько кыргызстанцев, отбывавших наказание в России, были привлечены к ЧВК Вагнер.