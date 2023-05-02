В Госфиннадзоре сообщили, что ОсОО «Гранд Казино» купило лицензию для осуществления деятельности казино. Это первый известный случай выдачи лицензии на работу казино после принятия закона, разрешающей игорную деятельность в стране.



Сообщается, что «Гранд Казино» купило лицензию за 84 млн сомов, которые уже поступили в бюджет.



По данным Минюста, ОсОО с частной формой собственности зарегистрировано в 12 мкр 14 ноября 2022 года. Основной вид деятельности — предоставление услуг прочими местами для проживания. Руководитель и учредитель компании — некий Адилет Абдыманапов.

Запрет на деятельность казино в Кыргызстане действовал с 1 января 2012 года до лета 2022 года. Тогда отмечалось, что наличие казино и игровых автоматов в стране «негативно» воздействует на нравственное и психическое состояние лиц, увлекающихся азартными играми.

Однако в 30 июня 2022 года президент Садыр Жапаров подписал закон, разрешающий деятельность казино в Кыргызстане. Ранее его со скандалом приняли в парламенте, а в нескольких городах страны прошли митинги против казино.

Власти утверждают, что цель закона 一 «привлечь дополнительные ресурсы в госбюджет путем создания благоприятных условий для привлечения инвестиций».

По закону клиентами казино не могут быть граждане Кыргызстана и иностранцы младше 21 года. Противники документа скептически относятся к этому и заявляют, что властям не удастся обеспечить выполнение закона.