Правозащитницу Риту Карасартову оставили под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 20 июня. Такое решение вынес 2 мая Бишкекский городской суд.

Карасартова находится под стражей с октября 2022 года, когда она и еще около 30 активистов, политиков и правозащитников были задержаны по Кемпир-Абадскому делу.

Кроме Карасартовой, суд также оставил под стражей политика Равшана Джеенбекова и активиста Эрлана Бекчоро уулу. Тем самым горсуд оставил в силе решение Первомайского райсуда Бишкека, согласно которому оба будут в СИЗО-1 до 20 июня 2023 года.

Ранее, 12 апреля Первомайский районный суд отпустил некоторых фигурантов Кемпир-Абадского дела под домашний арест.

Кемпир-Абадское дело



В октябре 2022 года милиция задержала около 30 активистов, политиков и правозащитников по обвинению в подготовке к организации массовых беспорядков. Все арестованные публично критиковали передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану и считают, что эти высказывания стали причиной их ареста.

Следствие, опираясь на аудиозаписи со встреч комитета по защите Кемпир-Абада, заявило, что собравшиеся якобы готовили полномасштабные митинги и хотели захватить власть.



При этом не все арестованные по делу были на встрече, о которой говорит следствие, и не все состояли в комитете. Несмотря на это, обвинительные заключения всех фигурантов дела схожи. Большая часть задержанных все еще остается под стражей в СИЗО-1 Бишкека.

В январе 2023 года МВД полностью засекретило Кемпир-Абадское дело, что возмутило адвокатов защиты, которые посчитали такое решение необоснованным. 15 марта Бишкекский горсуд частично снял гриф секретности с этого дела.

