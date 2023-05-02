Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел и отклонил предложение фракции «Бутун Кыргызстан» об отставке Кабинета министров. Об этом 2 мая на своей странице в Фейсбуке сообщил консультант секретариата фракции Мирбек Мунарбек уулу.

По его словам, вопрос об отставке Кабмина рассмотрели на внеочередном заседании комитета 28 апреля.



«На комитете отклонить предложение фракции предложил депутат Жусупбек Коргонбай уулу. Его поддержали остальные члены комитета. Присутствовало на заседании семь депутатов. Сторона, инициировавшая предложение об отставке, на внеочередное заседание не была приглашена», — написал Мунарбек уулу.

Он напомнил, что согласно регламенту парламента, решение комитета направляется в Координационный совет для внесения в повестку дня заседания Жогорку Кенеша и рассмотрения во внеочередном порядке.



Парламентская фракция «Бутун Кыргызстан» инициировала предложение об отставке Кабинета министров в полном составе 27 апреля. Лидер фракции Адахан Мадумаров сообщил, что предложение об отставке связано с невыполнением Кабмином прописанной в Конституции нормы «О прожиточном минимуме», согласно которой пенсии и пособия должны быть не ниже прожиточного минимума.



Ранее Конституционный суд решил, что эта статья Конституции «не должна толковаться как обязательство государства».