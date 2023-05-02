В селе Уч-Коргон Кадамжайского района Баткенской области возобновили строительство двухэтажного детского корпуса больницы. Бюджет — 58 млн сомов. Об этом «Клоопу» сообщил руководитель Уч-Коргонского центра общей врачебной практики Орозбек Муратов.

По его словам, в новом корпусе откроют отделение реанимации и реабилитации для детей и подростков, а также консультативно-диагностические отделения.

Деньги на строительство выделили из государственного бюджета. Завершить строительство нового корпуса планируют ко Дню независимости 31 августа.

Муратов сообщил, что строительство нового корпуса идёт ещё с 2018 года. По его словам, строительные работы временно приостановили из-за пандемии коронавируса.

«Глава Минздрава Гульнара Баатырова ознакомилась со строительством нового корпуса больницы. Она отметила, что здоровье матери и ребенка является одним из самых приоритетных направлений для Минздрава. По её словам, если новый корпус будет сдан в эксплуатацию, то для детей раннего возраста будут созданы хорошие условия», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

В марте стало известно, что в больнице открыли реанимационное отделение. В Минздраве тогда сообщили, что сам центр построен в 1928 году и с того момента не было реанимационного отделения — пациентов приходилось перенаправлять в другие больницы.

Авторка: Айжамал Бексултанова





