В сети распространилось видео, на котором судебные приставы насильно выводят журналистку Govori TV Гулназ Мидинову из здания Бишкекского горсуда. Она освещала судебные заседания по Кемпир-Абадскому делу.



«Гулназ Мидинова была в здании суда одна. Она стояла в коридоре, настраивала стабилизатор для телефона. Судебные приставы без объяснения причин схватили ее и вывели из здания. Журналист даже не снимала ничего на видео. Она будет писать заявление в милицию и просить принять меры в отношении судебных приставов», — сказала руководительница Govori TV Кайыргуль Урумканова изданию 24.kg.

В Судебном департаменте при Верховном суде, комментируя это видео, сказали, что со слов приставов, журналистка «препятствовала проходу на второй этаж суда посетителям». По их данным, она якобы разложила свои личные принадлежности на лестничной площадке между первым и вторым этажами и начала снимать «автозак» конвоя, который находился на заднем дворе горсуда.

го«На просьбу судебного пристава представиться и спуститься на первый этаж и не мешать посетителям суда, начала кричать и провоцировать конфликт. В настоящее время получены рапорты от соответствующего территориального подразделения Службы судебных приставов города Бишкек, изучается распространенный видеоматериал, а также полученные документы. По данному инциденту будет проведено служебное расследование», — говорится в сообщении.