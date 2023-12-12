Президент Садыр Жапаров во время визита в Баткенскую область заявил, что вопрос с кыргызско-таджикской границей может решиться к весне 2024 года.

«Живите в мире и согласии. Переговоры по границе близятся к завершению. Думали, к Новому году успеем, немного задерживается. Кажется, к весне закончим», — сообщил он, разговаривая с жителями приграничного села Ак-Сай.

Во время визита в Баткен президент успел торжественно открыть школу в селе Ак-сай вместо разрушенной во время приграничного конфликта и здание новой больницы в селе Самаркандек, а также новое здание Управления ГКНБ по Баткенской области.

Масштабный приграничный конфликт с Таджикистаном произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. Обе стороны тогда обвиняли друг друга в военной агрессии.

В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, ранения получили 206 человек.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 83 погибших.





