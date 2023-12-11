В селе Ак-Сай Баткенской области 11 декабря состоялась церемония открытия нового здания школы имени Б.Ходжаева. В сентябре прошлого года здание учебного заведения было повреждено в ходе столкновений на кыргызско-таджикской границе в сентябре 2022 года. Старое здание снесли и на его месте построили новое.

Учебное заведение рассчитано на 275 мест. Со слов главы айыл окмоту Алымбека Сабирова, на строительство нового здания школы потратили 115 млн сомов.

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В церемонии открытия школы участвовал президент Садыр Жапаров, который находится в Баткене с рабочей поездкой.

«С течением времени мы все больше ощущаем ценность нашего Баткена. Прошедшие события ясно и наглядно показали, насколько важна безопасность регионов, особенно приграничных районов, для мира государства и развития страны», — сказал он, выступая перед жителями региона.

Жапарову показали учебные классы, спортивный зал, столовую, библиотеку и другие помещения школы.

По данным Погранслужбы Кыргызстана, школа Ходжаева была захвачена таджикскими силами во время боестолкновений в сентябре 2022 года. Тогда в соцсетях распространилось видео с мужчиной, устанавливающим таджикский флаг на крыше здания школы.

Масштабный приграничный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Боестолкновения велись по всему периметру госграницы. Обе стороны тогда обвинили друг друга в военной агрессии.

В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, всего пострадали 206 человек.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 83 погибших.