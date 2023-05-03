Кыргызский фильм «Воин» Аманбека Ажымата получил «Золотой приз» в категории «Повествовательные фильмы» на пятом международном молодежном фестивале Meihodo в Японии. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа.

«На поле боя в солдата попадает пуля, и он теряет сознание. Когда он приходит в сознание, то обнаруживает себя в другом мире. Он встречает воина каменного века, средневекового воина с мечом и двух солдат – времен Первой и Второй мировых войн. Солдаты разных эпох начинают спорить друг с другом об одном – чья война священнее», – говорится в описании фильма.

В Фонде отметили, что Meihodo — это независимый кинофестиваль, организованный японской корпорацией, работающей над продвижением усилий по сохранению традиционной гуманистической культуры во всем мире.

«Мы также стремимся поддерживать молодых международных авторов, предоставляя платформу для культурных дискуссий между кинопродюсерами со всего мира», – рассказали в фонде.

Фестиваль собрал профессионалов отрасли, создателей и новаторов для обмена знаниями и совместной работы над проектами, которые раздвигают границы повествования и создания цифрового искусства.