Пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев назвал заявление Конгресса США по поводу закрытия «Радио Азаттык» неуместным и необоснованным, и призвал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

Ранее глава комитета по международным делам палаты представителей Конгресса Майкл Маккол осудил приостановление деятельности «Радио Азаттык».

«Я осуждаю вопиющее нападение правительства Кыргызстана на свободные и независимые СМИ посредством его попыток закрыть службу “Радио Азаттык”, которое предоставляет беспристрастные и независимые новости кыргызстанцам. Конституция Кыргызстана гарантирует право на свободу печати, а цензура независимых СМИ непростительна и неконституционна. Призываю кыргызские власти немедленно отозвать свой приказ о закрытии “Азаттык” и снять все ограничения на деятельность “Радио Свобода”», – сказал он.

Султанбаев ответил, что Конгресс сделал заявление, находясь вдали от Кыргызстана и не зная реальной ситуации.

«Минкульт действовал в пределах своих полномочий, предусмотренных законом за распространение ложной информации о событиях на границе. Министерство обратилось в судебные органы, которые в ходе разбирательств приняли соответствующее решение. Судебная власть в нашей стране независима и самостоятельно принимает решения. Никто не имеет права вмешиваться в их работе», – написал Султанбаев.

По его словам, Кыргызстан — открытая и свободная страна, где нет ограничений на свободу слова и свободу СМИ.

«В нашей стране каждый гражданин имеет право открыто выражать свое мнение и использует это право в полной мере. Такие же права есть и у всех организаций. Единственное условие для всех — вести свою деятельность в строгом соответствии с законодательством страны», – отметил он.

Суд по закрытию «Азаттыка»

Последний суд над «Азаттыком» о прекращении его деятельности как СМИ прошёл 27 апреля. Суд поддержал иск Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики против издания. Решение первой инстации может быть обжаловано в Бишкекском городском суде.

Адвокат «Азаттык» Тимур Султанов в интервью «Клоопу» сообщил, что он однозначно не согласен с решением суда и подготовит апелляцию.

Поводом для иска против «Азаттыка» послужил выпуск программы «Настоящее время. Азия» от 16 сентября 2022 года о конфликте на кыргызско-таджикской границе под названием «Тяжёлые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана». Этот же выпуск стал причиной бессрочной блокировки сайта «Азаттык».

Минкультуры обратилось в суд против «Азаттыка» в январе 2023 года. Тогда в ведомстве заявили, что действия издания противоречат статье 23 закона «О средствах массовой информации», согласно которой в СМИ не допускается пропаганда войны, насилия и жестокости, национальной, религиозной исключительности и нетерпимости к другим народам и нациям.