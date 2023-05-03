Директорка правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова направила письмо главе Кабинета министров Акылбеку Жапарову из-за его слов о готовности Кыргызстана выйти из конвенций по правам человека, которые не соответствуют идеологии страны. Текст обращения опубликован на Kaktus.media.

В своем обращении, правозащитница подчеркнула, что Конституция Кыргызстана провозгласила, о том, что общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры, вступившие в силу в соответствии с законодательством республики, являются составной частью правовой системы страны.

«Участник международного договора, как следует из Венской конвенции о праве международных договоров, к которой Кыргызская Республика присоединилась законом от 5 июля 1997 года №49, не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора (статья 27). Прекращение договора, его денонсация или выход из него участника могут иметь место только в результате применения положений самого договора или указанной Конвенции (статья 42)», — говорится в письме.

По словам правозащитницы, несоответствие международного договора идеологии страны не может быть основанием для выхода из конвенций.

«[…] В статье 2 “О международных договорах Кыргызской Республики” под денонсацией (прекращением, выходом из) понимается прекращение действия международного договора в отношении стороны международного договора в соответствии с нормами международного права. Несоответствие международного договора идеологии страны не признается основанием для его прекращения», — отметила Джакупова.

Она также отметила, что не ясно, на основании какой методологии, критериев, принципов и в полномочия какого госоргана входит дача оценки о соответствии международного договора идеологии.

«В то же время хотелось бы отдельно подчеркнуть, что 11 октября на 17-м заседании 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Кыргызстан был избран членом Совета ООН по правам человека на период 2023-2025 годы. Членство в Совете ООН по правам человека является большим достижением и служит уникальной возможностью для государства по продвижению прав человека, становясь примером для других стран», — напомнила она.

Вместе с тем, правозащитница попросила Кабмин предоставить информацию о планах по выходу из конвенций.

«Учитывая, что Кыргызстан неоднократно заявлял о своей приверженности правам человека, в том числе посредством активного участия в различных международных организациях, принятия среднесрочных Планов действий по правам человека, любезно просим вас предоставить информацию: есть ли у Кабинета министров перечень международных конвенций и иных договоров по правам человека, которые, по вашему мнению, не соответствуют идеологии; руководствуясь какими нормами и в какие сроки Кабинет министров планирует выйти из конвенций по правам человека», — заключила она.

Заявление Жапарова

Жапаров заявил о готовности Кыргызстана выйти из конвенций на заседании Жогорку Кенеша 28 апреля во время обсуждения выделения гранта в размере $29 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом.

Во время обсуждений, депутат Шайлообек Атазов заявил, что эти деньги фонд выделил на поддержку однополых браков и потребовал от Кабмина принять меры.

Глава Кабмина ответил депутату, что власти разрабатывают новый Семейный кодекс, где будут прописаны нормы о том, что семья — это союз исключительно между мужчиной и женщиной.

«Скоро будет готов Семейный кодекс, там всё упорядочим. До этого всё подряд принимали из-за прав человека, теперь этого не будет. До мая-июня надеюсь успеем, если нет, в сентябре предложим Семейный кодекс и по законам всё упорядочим. Закрепим, что семья — это союз между мужчиной и женщиной. Внесём в кодекс, что за воспитание будет отвечать семья. Мы из-за защиты прав человека присоединились ко всем возможным конвенциям. Мы их приведём в порядок и выйдем из ряда конвенций», — ответил глава Кабмина.