Слева направо: Шайлообек Атазов и Акылбек Жапаров

В стенах парламента снова подняли вопрос о выделении Кыргызстану $29 млн от Глобального фонда для борьбы со СПИДом. Депутат Шайлообек Атазов переживает, что эти деньги фонд выделил на поддержку однополых браков и потребовал от Кабинета министров принять меры.

«Глобальный фонд дает $29 млн на женитьбу девушек на девушках, вице-премьер-министр Эдиль Байсалов даёт на это разрешение. Зачем они продвигают идеологию, которая противоречит обычаям и традициям кыргызского народа? Когда у кыргызов девушки выходили замуж за девушек? Почему вице-премьер это не остановит?» — вопросил Атазов.

Глава Кабмина Акылбек Жапаров заверил депутата, что власти разрабатывают новый Семейный кодекс, где будут чётко прописаны нормы о том, что семья — это союз исключительно между мужчиной и женщиной.

«Скоро будет готов Семейный кодекс, там всё упорядочим. До этого всё подряд принимали из-за прав человека, теперь этого не будет. До мая-июня надеюсь успеем, если нет, в сентябре предложим Семейный кодекс и по законам всё упорядочим. Закрепим, что семья — это союз между мужчиной и женщиной. Внесём в кодекс, что за воспитание будет отвечать семья. Мы из-за защиты прав человека присоединились ко всем возможным конвенциям. Мы их приведём в порядок и выйдем из ряда конвенций», — заявил Жапаров.

Но в Семейном кодексе и так прописано определение брака, как союза между мужчиной и женщиной. Возможно, глава кабина планирует внести правки в определение слова «семья». Вот как это сейчас выглядит в Семейном кодексе:

Брак — равноправный и добровольный союз между мужчиной и женщиной, заключенный при свободном и обоюдном согласии сторон в установленном законом порядке, с целью создания семьи, порождающий имущественные и личные неимущественные отношения между супругами.

Семья — круг лиц, связанных имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреплению и развитию семейных отношений.

Деньги на борьбу со СПИДом и возмущения депутатов

Депутаты не первый раз обсуждают вопрос о том, куда пойдут деньги от Глобального фонда по борьбе со СПИДом. Ещё в начале марта депутатка Жылдыз Садырбаева заявила, что большая часть средств Глобального фонда для борьбы со СПИДом направляется на поддержку гомосексуалов в Кыргызстане.

Тогда она призвала коллег выступить против этого вопроса. В декабре 2022 года депутатка вошла в комиссию по распределению этих средств.

«$4,5 млн выдают на зарплаты работникам ПРООН. 884 тысячи [долларов США] направят на Пакет профилактических мер для мужчин, практикующих секс с мужчинами, и 226,2 тысячи [долларов США] — на укрепление систем сообществ. Что это значит, никто не объясняет. Мы укрепляем сообщества лесбиянок и геев? Я понять не могу», — возмутилась Садырбаева.

Спикер парламента Нурлан Шакиев поддержал коллегу и призвал депутатов задуматься над этим вопросом, ведь на кону стоит будущее Кыргызстана. Он поручил профильным комитетам ЖК провести работу с Кабмином в этом направлении.

«Куда ведут молодежь неправительственные организации? Будущее под ударом, тут речь о трансгендерах. Мы не обращаем внимания, а негативных случаев все больше. Нужно бороться с этим. Это большая национальная проблема, последствия будут плохими», — добавил он.

Заместитель председателя комитета по ВИЧ и туберкулезу Айбар Султангазиев тогда ответил, что озвученная депутатами сумма гранта ошибочна. По его словам, деньги направляются на борьбу с серьёзными заболеваниями.

«Дается $27,8 млн. Направлены они на два заболевания — ВИЧ и туберкулез. Деньги делятся примерно пополам. Из этих денег на закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения выделяется примерно $12 млн. Это противотуберкулезные препараты, лаборатория, тест-реагенты и так далее. Это АРВ-препараты, детские препараты, тест-реагенты и так далее. Порядка $4 млн — деньги на поддержку системы здравоохранения», — пояснил он.

Он также объяснил, почему в проекте прописаны такие ключевые группы как представители ЛГБТ-сообщества.

«Почему средства направлены на них? Распространенность ВИЧ, допустим, среди потребителей инъекционных наркотиков составляет 16,5%. Среди трансгендеров ориентировочно (мы ждем результатов исследования) около 19%. Распространенность ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, увеличилась до 10,8%. По сути, это примерно каждый пятый трансгендер и каждый десятый МСМ имеет ВИЧ. Поэтому Глобальный фонд рекомендует [выделять] те группы, в которых наиболее распространен ВИЧ», — подчеркнул Султангазиев.

По данным Республиканского центра «СПИД», на 1 ноября 2022 года в Кыргызстане официально зарегистрировано 12 тысяч 39 человек, живущих с ВИЧ.Основной путь распространения ВИЧ в Кыргызстане именно гетеросексуальный, а не гомосексуальный, как заявляют депутаты.

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