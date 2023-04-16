Не реструктуризировать Республиканский центр «СПИД», оказывающий услуги людям с ВИЧ и больным туберкулезом. С такой просьбой обратились граждане, живущие с этими заболеваниями, к президенту Садыру Жапарову, председателю Кабмина Акылбеку Жапарову, его заместителю Эдилю Байсалову и главе Минздрава Гулнаре Баатыровой.

По их данным, готовится слияние центра и Национального института общественного здоровья. Однако авторы обращения опасаются, что это может привести к ухудшению работы центра «СПИД» и разрушит выстроенные процессы.

Отмечается, что сейчас в Республиканском центре «СПИД» получают терапию более 7 тысяч людей, живущих с ВИЧ. Специалисты занимаются профилактической работой и консультируют более 30 тысяч представителей ключевых групп населения. Кроме того, центр располагает широкой сетью современной лабораторной службы для контроля за вирусными гепатитами и ВИЧ.

«Национальный институт общественного здоровья занимает три этажа здания на улице Логвиненко 8, половина кабинетов практически заброшены, где никогда не проводился ремонт, часть помещений они сдают в аренду частным медицинским центрам, мы практически ничего не знаем о какой-либо практичной деятельности данного учреждения, которое принесло бы пользу людям. При этом, новый руководитель Национального института общественного здоровья Касымбеков Жаркынбек, вместо того, чтобы наладить работу вверенного ему учреждения занимается тем, что пытается разрушить другие службы», — говорится в обращении.

Авторы обращения отмечают, что не доверяют Национальному институту общественного здоровья и его руководителю.

«Мы обращаемся к вам, чтобы Республиканский центр “СПИД” продолжил свою деятельность как самостоятельное учреждение, чтобы были прекращены попытки со стороны Жаркынбека Касымбекова нападок на отлично работающие структуры», — просят они.

В Минздраве, комментируя обращение, сообщили, что сейчас изучается эффективность работы с учетом специфики каждой организации и экономическая выгода от объединения. По итогам анализа будет принято окончательное решение.

По данным Республиканского центра «СПИД», на 1 ноября 2022 года в Кыргызстане официально зарегистрировано 12 тысяч 39 человек, живущих с ВИЧ.

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