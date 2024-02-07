В текст внесены изменения. 8 февраля был добавлен комментарий от ГКНБ.

Младший сержант Жылдыз Асанакунова из войсковой части №2028 Погранслужбы ГКНБ города Каракол сделала видеообращение на имя президента Садыра Жапарова и главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

По ее словам, в части, где она служит, систематически избивают солдат, а их родители об этом не знают. Она по этому поводу не раз обращалась руководству, но командир части и вышестоящее руководство оказывали на нее давление и угрожали уволить.

«В настоящее время мне поступила информация, что мою штатную единицу сократили. И говорят, чтобы я успокоилась», – говорит Асанакунова.

Асанакунова утверждает, что уже обращалась по поводу избиения солдат и коррупции командиру части, в прокуратуру, начальству из центрального аппарата. Но с их стороны не были предприняты меры, они оказывали на нее давление и угрожали. По ее мнению, это происходит по принципу «ворон ворону глаз не выклюет».

«Я им сказала, что от них не добиться правды и что я сделаю обращение на имя Садыра Нургожоевича и генерал-лейтенанта Камчыбека Ташиева. Этот полковник сказал, что я должна успокоится. И на мой ответ, что я обращусь вышестоящим, он ответил, что мне нельзя верить им, так как они просто политики. И заявил, что скоро власть поменяется и если я хочу дальше работать, то должна успокоиться», – говорит Асанакунова.

Также она утверждает, что не раз была свидетелем, как солдатам готовили еду из мертвечины, а вместо сливочного масла давали маргарин. По ее словам у нее на это есть все подтверждения.

Погранслужба настаивает, что в ходе расследования информация о мертвечине и других некачественных продуктах не подтвердилась. Были проведены беседы с военнослужащими срочной службы, анонимные опросы и телесные осмотры, по итогам которых факты получения травм также не подтвердились. Однако, после видеообращения Асанакуновой Военная прокуратура и ГКНБ начали проверку в воинской части. Также ведомство в своем пресс-релизе сообщает, что Асанакунова претендовала на должность, но ей отказали.

На жалобу военнослужащей отреагировали в ГКНБ. В спецслужбе сообщили, что уже получали письменное заявление от женщины, провели проверку в ее военной части и не нашли никаких нарушений. После ее видеообращения часть проверили еще раз – и снова не нашли нарушений (экспертизу по качеству продуктов еще проводят).

Это не первый случай, когда военнослужащие делали видеообращение на имя руководства страны. В 2023 году офицер воздушных сил обороны Рустамбек Жоробаев рассказывал о коррупции в своем учреждении и о плохом техническом состоянии самолетов и вертолетов. Ранее, в 2020 году, подполковник Погранслужбы Талгат Аланов сообщал о коррупции в своем ведомстве и об угрозах со стороны руководства, но вскоре умер от остановки сердца.