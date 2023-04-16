В Государственной налоговой службе сообщили, что на 14 апреля единую налоговую декларацию представили более 317 тысяч налогоплательщиков. Вместе с тем в ведомстве напомнили, что 1 мая заканчивается срок сдачи деклараций.

До 1 мая декларации должны сдать:

индивидуальные предприниматели, в том числе работающие по патенту;

физлица, имеющие в собственности налогооблагаемое имущество и земельный участок (кроме приусадебных участков);

крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица;

сотрудники учреждений, предприятий или организаций, находящихся в ведении госоргана или органа местного самоуправления, осуществляющих научно-исследовательскую, творческую, преподавательскую, лечебно-оздоровительную и иную деятельность по обслуживанию населения, не связанную с исполнительно-распорядительными функциями;

сотрудники организаций и предприятий с государственной долей участия, не являющиеся государственными или муниципальными служащими;

граждане, имеющие вид на жительство или статус кайрылмана, получившие доход от деятельности в международных организациях;

физическое лицо, приобретавшее в течение года имущество на сумму свыше 300 тысяч сомов.

За несвоевременную сдачу декларации физлицам светит штраф в размере 1 тысячи сомов, для юрлиц — 5 тысяч сомов.

Для сдачи единой налоговой декларации в этом году необходимо получить доступ к новому кабинету налогоплательщика. Чтобы получить к нему доступ нужно прийти в отделение налоговой службы и написать соответствующее заявление, после чего вам выдадут логин и пароль. Также можно получить доступ к новому кабинету через облачную подпись (ЕСИ).

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