Кроме того, в своем выступлении Жапаров отметил, что нужно переходить к более про-активному и многоплановому управлению продовольственной устойчивостью.

Он предложил два направления, «которые должны усилить продовольственную устойчивость стран».

«Во-первых, мировое экономическое сообщество должно придерживаться известного принципа свободной торговли и свободного перемещения товаров. Существующие тарифные и нетарифные барьеры в торговле, прямое закрытие границ и запреты на импорт/экспорт наиболее негативно сказываются на малых странах. Если такие малые страны играют по правилам, а другие — нет, мы можем сильно пострадать. Во-вторых, чтобы быть в состоянии конкурировать на открытом рынке и противостоять любым текущим и новым кризисам, развивающимся странам необходимо преобразовать наши сельскохозяйственные и продовольственные системы», — сказал глава Кабмина.

В Вашингтоне проходят весенние встречи Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). Ранее Жапаров провел встречи с представителями этих организаций и предложил рассмотреть вопрос проработки механизмов по конверсии внешнего долга на зеленые и климатические инициативы.

Ранее подобную инициативу озвучил и президент Садыр Жапаров. Долг Кыргызстана перед этими двумя организациями превышает $1 млрд.

Продовольственная безопасность в Кыргызстане

О продовольственной безопасности в Кыргызстане с новой силой заговорили на фоне вторжения России в Украину и повышении курса доллара.

В конце ноября прошлого года региональный директор Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) ООН в Кыргызстане Самир Бежауи опубликовал статью о продовольственной безопасности в республике. В нем он писал, что бедным семьям в Кыргызстане угрожает голод, так как страна не производит достаточно основных продуктов питания и зависима от импорта, в том числе из России и Украину. Из-за этого с марта по август Россия приостановила экспорт зерна, а экспорт из Украины затруднен. Также санкции в отношении России способствуют нехватке топлива и удобрений по всей Центральной Азии, нарушая производство продуктов питания в регионе, говорилось в статье.

Комментируя статью Бежауи, министр сельского хозяйства Аскар Джаныбеков заявил, что «в корне не согласен» с оценкой регионального директора IFAD. По его словам, власти снижают импортозависимость страны и не допустят нехватки продуктов.

Фото на главной: Гульжан Турдубаева / «Азаттык».