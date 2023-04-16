В Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях провели ифтары (вечерний прием пищи во время рамазана) от имени президента Садыра Жапарова. Об этом сообщили в полпредствах главы государства в этих областях.

13 апреля в Караколе провели ифтар для местных жителей, а также жителей Жети-Огузского, Аксуйского и Тюпского районов. 14 апреля в Балыкчы провели ифтар для жителей Тонского и Иссык-Кульского районов области.

На них присутствовали первый замглавы Кабмина Адылбек Касымалиев и полпред президента в Иссык-Кульской области Илияз Иманбетов.