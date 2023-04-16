В Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях провели ифтары (вечерний прием пищи во время рамазана) от имени президента Садыра Жапарова. Об этом сообщили в полпредствах главы государства в этих областях.
13 апреля в Караколе провели ифтар для местных жителей, а также жителей Жети-Огузского, Аксуйского и Тюпского районов. 14 апреля в Балыкчы провели ифтар для жителей Тонского и Иссык-Кульского районов области.
На них присутствовали первый замглавы Кабмина Адылбек Касымалиев и полпред президента в Иссык-Кульской области Илияз Иманбетов.
Также 14 апреля ифтары от имени президента провели в городах Таш-Көмүр и Кара-Көл для местных жителей и жителей из Аксыйского, Ала-Букинского, Чаткальского и Токтогульского районов. На следующий день ифтар провели в городах Джалал-Абад и Майлуу-Суу для жителей Сузакского, Базар-Коргонского и Ноокенского районов.
На них присутствовали замглавы Кабмина Бакыт Торобаев и полпред президента в области Абсаттар Сыргабаев.
Сколько средств потрачено на проведение ифтаров неизвестно. Пресс-служба администрации президента не сообщала о проведении этих мероприятий.
Автор: Рустам Турсунбеков.