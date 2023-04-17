Финская компания Metso Outotec займется переработкой отходов на хвостохранилище рудника Кумтор. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным «Кумтора», компанию Metso Outotec выбрали после специального конкурса, в котором участвовали компании из 22 стран. В итоге метод переработки отходов финской компании признали наиболее оптимальным.

На сайте Metso Outotec говорится, что компания занимается технологиями и решениями, позволяющие сократить потребление энергии и воды за счет повышения эффективности технологического процесса, переработки и повторного использования хвостов и других отходов.

В компании добавили, что за 27 работы рудника в его хвостохрнаилищах скопилось около 150 млн тонн отходов. В «Кумтор» предполагают, что к 2040 году государство получит от переработки отходов на руднике около $3,5 млрд.

В пресс-службе компании сообщили, что строительство завода по переработке отходов начнется после подготовки экономического и технического обоснований. Завод будет рассчитан на переработку 12 млн тонн отходов в год. Проект планируют начать во второй половине 2026 года.

О том, что из отходов хвостохранилища рудника Кумтор планируют извлечь золото при переработке в компании говорили еще в феврале 2023 года. Тогда также сообщалось, что стоимость золота, извлеченного из хвостохранилища, оценивается в $3,5 млрд.