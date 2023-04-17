Муфтий Кыргызстана Замир Ракиев 16 апреля вручил благодарственное письмо экс-замглавы Гостаможни Райымбеку Матраимову, который в 2021 году признался в коррупции.

Видео с передачей благодарственного письма опубликовал фонд семьи Матраимовых «Исмаил-Ата».

По информации издания, вручение благодарственного письма прошло в мечети «Исмаил-Ата» в Кара-Сууйском районе Ошской области. Ракиев вручил Матраимову письмо от Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Мечеть «Исмаил-Ата» открыл одноименный фонд, который принадлежит семье Матаримовых, в мае 2021 года.

В августе 2022 года стало известно, что Матраимов спонсирует строительство нового здания муфтията в Бишкеке. В фонде «Исмаил-Ата» сообщили, что современное здание появится в Бишкеке рядом с мечетью Имам Сарахси, расположенной на проспекте Жибек-Жолу.

На закладку капсулы тогда пришли муфтий Замир Кары Ракыев, глава фонда «Исмаил-Ата» Райымбек Матраимов, депутат Шайлообек Атазов и другие религиозные деятели страны.

Матраимов и коррупция

Райымбек Матраимов с 2015 по 2017 годы занимал должность заместителя главы Гостаможни. В таможенной структуре он работал более 10 лет. За это время он наладил коррупционную схему совместно с подпольным кланом китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра. Об этом в 2020 году рассказали журналисты «Клоопа», «Азаттык» и OCCRP в серии совместных расследований о действующих коррупционных схемах на таможне.

В то время как семейный клан Абдукадыра занимался незаконной перевозкой грузов из Китая в Кыргызстан и далее в другие страны Центральной Азии, Матраимов помогал этой схеме работать, получая при этом «пожертвования» на счета благотворительного фонда его семьи. Журналисты доказали, что через эту схему было выведено $700 млн из Кыргызстана.

Точная сумма денег, которую Матраимов и его родственники заработали благодаря коррупционным схемам, до сих пор неизвестна. Однако признаки внезапного обогащения его семьи были налицо — журналистам, например, удалось найти дорогую недвижимость семьи Матраимовых как в Кыргызстане, так и за его пределами. В США Матраимова и его супругу внесли в санкционный «Список Магнитского».

В начале 2021 года Первомайский райсуд Бишкека признал Матраимова виновным в коррупции и приговорил к выплате штрафа всего в 260 тысяч сомов. Также сам экс-замглавы таможни признался в коррупции и согласился выплатить 2 млрд сомов в качестве компенсации ущерба в бюджет.