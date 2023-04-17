В школе гимназии-интернате №1 в Бишкеке ученики и учителя провели митинг. По информации СМИ, митинг прошел против назначения нового директора школы и реорганизации школы.

Также по данным 24.kg, учителя школы рассказали, что они подвергаются давлению со стороны нового директора школы.

Что сказали в мэрии?

В мэрии Бишкека отреагировали на митинг в школе и сообщили, что школу-интернат №1 хотят присоединить к средней школе-интернат №71 и переименовать учреждение в «Бишкекскую школу-комплекс им. Тоголока Молдо».

Такое решение, пояснили в мэрии, приняли после обращения от педагогического коллектива, прокуратуры Бишкека и депутатов Бишкекского горкенеша. В обращении говорилось о нарушениях в работе гимназии-интерната из-за чего Департамент образования создал комиссии и назначил проверку.

В муниципалитете добавили, что учителями гимназии ранее провели разъяснительную работу и предложили им другое место работы в школах Бишкека.

Также в мэрии сообщили, что бывшую директрису школы Нургуль Матканову уволили за неоднократные грубые нарушения.

«Она также самовольно захватила здание на территории школы-интерната, откуда их пришлось выселять силой. Также бывший директор отказывалась передавать документы, рабочий кабинет и всячески препятствовала работе временного исполняющего обязанности директора», — говорится в сообщении мэрии.