Замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев 17 апреля на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил, что количество сексуального насилия в отношении несовершеннолетних увеличилось на 20-25%.

Аширходжаев не назвал периода, о котором говорил, но объяснил такой рост насилия тем, что раньше информацию о подобных случаях не распространяли.

«Это связано с тем, что последние пять-шесть лет об этом открыто начали говорить. Раньше говорили “уят” [позор] и скрывали, не выносили в общественность. Каждый человек, семья стали понимать, что это проблема. Люди перестали скрывать преступления, пострадавшие, в том числе. Поэтому регистрируют много фактов», — передает цитату замминистра 24.kg.

Он также добавил, что правоохранители уделяют особое внимание при расследовании случаев изнасилования детей.

Проблема изнасилования несовершеннолетних в Кыргызстане остается актуальной не первый год. По информации Генпрокуратуры, в 2022 году в Кыргызстане возбудили 438 уголовных дела по факту насилия в отношении детей. При этом, глава МВД Улан Ниязбеков говорил, что количество фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет.