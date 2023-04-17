Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госизданию «Кабар» рассказал, как идет решение приграничного вопроса с Таджикистаном.

Жапаров сообщил, что по приграничному вопросу уже «есть сдвиги», но признал, что «они продвигаются очень медленно».

«Если учесть интересы обеих стран и оба государства согласятся на новую линию границы, то по участкам осталось работы на месяц. Но к сожалению, когда речь касается определенных участков, наши соседи предлагают решить этот вопрос с картой 1924 года. Поэтому процесс останавливается. Но на самом деле предложение о решении проблемы на карте 1924 года не подходит ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Так как в 1924 году ни мы, ни они не были отдельными государствами», — сказал Жапаров.

Он добавил, что если обе страны согласятся рассмотреть вопрос по карте того года, то Кыргызстану придется снова пересматривать все пограничные участки.

«Тогда когда обе стороны были согласны и дело шло быстро, я предполагал, что до мая завершим процесс. Но к сожалению, еще не закончили», — сообщил президент.

В ноябре 2022 года Жапаров говорил, что кыргызские власти намерены решить все приграничные вопросы с Таджикистаном до нового 2023 года. Однако этого не произошло.

Вопросы по спорным участкам госграницы Кыргызстана и Таджикистана остаются нерешенными уже многие годы. Из-за чего на границе двух стран возникают конфликты.

Последний вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе произошел в сентябре 2022 года. В результате боестолкновений, по данным Минздрава Кыргызстана, погибли 63 кыргызстанца, из которых 48 были военными. Всего пострадали 206 человек — 145 военнослужащих получили ранения.

По официальным данным таджикского МИД, в результате столкновений погиб 41 гражданин Таджикистана и более 20 человек пострадали. Однако Радио «Озоди» (таджикское бюро Радио «Свободы»), опираясь на собственные источники, составило список из 81 погибшего.

В результате боестолкновений в Баткенской области были разрушены 417 домов.