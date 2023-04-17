Захваченная 15 лет назад людьми Бакиевых производственная база «Кыргызтемир» до сих пор не возвращена законным владельцам. Мало того, чиновники способствуют полной легализации ее захвата и при этом даже не пытаются взыскать с рейдеров положенные 12 млн сомов налога.
Все это происходит на фоне благополучного возвращения в Кыргызстан партнера Максима Бакиева Алексея Ширшова, встречи президента Садыра Жапарова с Курманбеком Бакиевым и – недавней годовщины апрельской революции 2010 года. Повторения которой Жапаров всеми силами пытается не допустить.
7 апреля Кыргызстан отметил очередную годовщину апрельской революции 2010 года, в ходе которой был свергнут клан второго президента страны Курманбека Бакиева. Это была не единственная насильственная смена лидера, но, учитывая грабежи, убийства, которыми запомнилось правление Бакиевых, именно ее отмечают как праздник. Принято считать, что награбленные его семьей активы возвращены государству.
На этом фоне почти затерялось маленькое, сугубо юридическое событие, до которого, казалось бы, посторонним нет и не может быть никакого дела. В этом же месяце, 18 апреля 2023 года, истекает срок давности взыскания налогов по договору купли-продажи рейдерски захваченной подельниками Бакиевых производственной базы ОАО «Кыргызтемир». В ходе судебных тяжб государство не только не защитило права законных владельцев предприятия, но и само не получило от этой сделки 12 млн сомов налогов в бюджет. А само предприятие, расположенное в Бишкеке, остается под контролем «бакиевских».
Как отжимали «Кыргызтемир»
«Кыргызтемир» – акционерное общество, которое к середине двухтысячных владело почти двумя десятками объектов по всему Кыргызстану: магазинами, пансионатом на Иссык-Куле, торговыми комплексами. Но основным активом была производственная база в Бишкеке на улице Мурманской, 56 площадью почти 17 тысяч квадратных метров. В 2017 году у нее были административные и производственные здания, склады, железнодорожная ветка с двумя тепловозами и 12 кранами. Все это находилось на земельном участке со всеми коммуникациями в 7,8 гектаров недалеко от центра столицы.
В 2007 году, когда семья Курманбека Бакиева была на пике власти, ее представители активно этим пользовались, занимаясь рейдерством. По данным Генпрокуратуры Кыргызстана, сын президента Максим Бакиев и его подчиненный Алексей Елисеев «с целью завладения контрольным пакетом акций и имуществом ОАО «Кыргызтемир» и «вопреки интересам акционеров путем угроз и шантажа» через своих приближенных принудили акционеров продать контрольный пакет — 66,9% акций ОАО «Кыргызтемир» ОсОО «Амадеус».
После этого они перепродали производственную базу предприятия компании ЗАО Global Group. Владельцами компании были люди, связанные с Алексеем Ширшовым – бывшим топ-менеджером энергокомпаний, другом Максима Бакиева и соавтором коррупционных схем бакиевского клана.
Сразу после перепродажи на базу «Кыргызтемир» была получена лицензия таможенного склада, а часть помещений новые собственники начали сдавать в аренду. Насколько лакомым куском была эта недвижимость, можно понять по тому, что сейчас складские помещения там сдают в аренду от 170 до 600 тысяч сомов в месяц.
Кроме этого, базу с самого начала использовали для вывода денег из кыргызских банков. Первый кредит под залог базы Global Group получила в 2009 году в коммерческом банке «Иссык-Куль». В 2007 году этот банк был захвачен людьми Максима Бакиева, а руководителем банка была назначена Райкуль Жапарова, родная сестра президента Садыра Жапарова.
В 2010 году, когда был свергнут президент Бакиев, под ликование народа было арестовано имущество его семьи и приближенных к нему людей – в том числе и база, отжатая бакиевскими у «Кыргызтемира».
Но до 2017 года базу вывели из под ареста путем нескольких смен руководителей компаний, которые владели ею.
Целью было запутать схему владения так, чтобы ни один суд в стране не понял, кому именно принадлежат юрлица, а главное – как делить принадлежащие этим юрлицам недвижимые активы.
Следите за руками. Как рейдеры запутывали следы
В апреле 2016 года в истории производственной базы «Кыргызтемира» появляется гражданин России и Кыргызстана Владимир Цмоколо. В это время база уже принадлежала компании Global Group. Цмоколо подает в суд иск, где заявляет, что якобы когда-то давал руководителю Global Group в долг 15 млн сомов на личные нужды. А поскольку долг ему не вернули, просит взамен производственную базу. Был ли на самом деле долг, неясно, но суд удовлетворяет его просьбу. Хотя, как отмечала прокуратура, это было незаконно, ведь предприятие не может быть поручителем по личному долгу его руководителя. Кроме того, сама расписка о долге даже не была заверена нотариально. Но суд эти моменты не смутили. В итоге база, которую после банк оценит в 381 млн сомов, досталась Цмоколо за 15 млн сомов.
В апреле 2017 года, словно в насмешку над завоеваниями апрельской революции, Владимир Цмоколо продает предприятие обратно бакиевской фирме Global Group за 136 млн сомов. Получил ли он в реальности эти деньги, неизвестно. Но бюджет Кыргызстана должен был получить с этой сделки налог – более 12 млн сомов. И судя по документам, переданным в редакцию «Клоопа» юристкой Еленой Дзимидович, которая в свое время участвовала в судах, касающихся «Кыргызтемира», есть основание полагать, что налог с этой сделки так и не был уплачен.
Возможность выбить недоимку государство, по сроку давности, потеряет завтра – 18 апреля. Но угрозы главы кабмина, приравнявшего сокрытие налогов к госизмене, видимо, не касаются окружения беглого экс-президента Курманбека Бакиева.
Возможно, договор купли-продажи базы, заключенный между Цмоколо и Global Group, нужен был лишь для того, чтобы еще раз взять крупный кредит в банке под залог базы. Ведь сразу после продажи, в том же апреле 2017 года, бакиевская фирма получила в коммерческом «Бакай Банке» $1,2 млн.
В июне 2018 года Global Group берет еще один кредит – на этот раз $1,5 млн у государственного «Айыл банка», предоставив в залог ту же базу «Кыргызтемир».
В августе бакиевская компания берет третий кредит – снова в «Айыл банке», но уже на 34 млн сомов (около $500 тыс. на тот момент), под залог все той же базы. Вопрос о том, были ли законными действия госбанка, остается открытым.
В ноябре 2018 года Верховный суд Кыргызстана восстанавливает наложенный на базу в 2010 году арест. Но уже поздно: «Кыргызтемир» многократно перезаложен в банках.
В марте 2019 года прокурор потребовал конфисковать базу в пользу государства. Но Первомайский районный суд Бишкека отказал, поскольку в приговоре Дениса Гладышева и Ульяны Пак – первых подставных владельцев, которые получили сроки за участие в «бакиевских» схемах – якобы не было ни слова о том, что база получена преступным путем. Хотя в обвинительном заключении по одному из уголовных дел информация о предприятии была.
В итоге суд снял арест с «Кыргызтемира», предоставив окружению Бакиевых возможность делать с захваченной некогда собственностью все что душе угодно.
В начале 2021 года Ленинская налоговая должна была провести выездную проверку компании Global Group. Основание – тот самый неуплаченный налог от сделки с Цмоколо. Но она не состоялась, ее отменила прокуратура. Позже владельцы ЗАО Global Group изменили название компании на ЗАО «Азия Пром Групп» и начали процедуру ее ликвидации.
Бакиевский ренессанс на фоне реэкспорта в Россию
Сегодня производственная база «Кыргызтемир» в Бишкеке по-прежнему принадлежат ЗАО «Азия Пром Групп». Некогда производственное предприятие сдают в аренду как складские помещения и офисы. Эти объекты находятся в залоге у банков, выдававших кредиты бакиевской Global Group.
Руководитель «Азия Пром Групп» – Кымбат Урумкулова. Она до этого была руководителем ЗАО “Central Asia Financial Partnership”, которая владела Global Group и связана с Талантбеком Имановым.
Талантбек Иманов до апреля 2010 года работал водителем Ширшова, когда тот был директором ОАО «ТНК Дастан». Когда Ширшов сбежал из страны, Иманов жил в его доме и распоряжался его банковским депозитом. «Кактус» писал, что Ширшов встречался с Имановым на заводе «Дастан» в 2022 году.
Алексей Ширшов, которого обвиняли в коррупции, смог после свержения Бакиевых вернуться в Кыргызстан, оставшись при этом на свободе. Выйти сухим из воды ему помогла личная встреча с президентом Садыром Жапаровым. Сам президент объяснял встречу с Ширшовым тем, что тот якобы помогает вернуть государству $200 млн, выведенные из страны Максимом Бакиевым, ныне живущим в Англии. Но никаких вестей о возвращении этих денег до сих пор нет.
«Клооп» уже упоминал, что Садыр Жапаров и нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев многим обязаны беглому Курманбеку Бакиеву. В 2020 году Жапаров заявил, что вернет в Кыргызстан беглых президентов Акаева и Бакиева, если их «простит народ». А в феврале 2023 года глава государства внезапно выпустил из тюрьмы экс-президента Алмазбека Атамбаева и устроил в Дубае встречу со всеми бывшими лидерами страны – включая Бакиева, который с 2010 года живет в столице Беларуси, Минске. Жапаров мотивировал это желанием объединить сторонников всех экс-президентов «ради будущего страны».
Экс-завотделом координации аппарата правительства Кыргызстана Эркин Сакиев связывал примиренчество Жапарова с давлением Москвы, которая решила сделать из Кыргызстана базу для минимизации санкций и хочет снизить накал внутриполитической борьбы. Это похоже на правду: в 2022 году, по подсчетам ЕБРР, Кыргызстан заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов, а новая концепция внешней политики РФ называет ее главной целью на постсоветском пространстве «предотвращение цветных революций».
Но возможно, жандарм Евразии в лице Путина тут ни при чем, и Садыр Жапаров сам ищет баланс между кланами, чтобы однажды не последовать вслед за их лидерами в политическое небытие. Страна все больше сползает к диктатуре, и справедливость в деле «Кыргызтемира» в эти уравнения не вписывается.
Авторы: Екатерина Резникова, Арууке Солтоной, Виктор Мухин