Следите за руками. Как рейдеры запутывали следы

В апреле 2016 года в истории производственной базы «Кыргызтемира» появляется гражданин России и Кыргызстана Владимир Цмоколо. В это время база уже принадлежала компании Global Group. Цмоколо подает в суд иск, где заявляет, что якобы когда-то давал руководителю Global Group в долг 15 млн сомов на личные нужды. А поскольку долг ему не вернули, просит взамен производственную базу. Был ли на самом деле долг, неясно, но суд удовлетворяет его просьбу. Хотя, как отмечала прокуратура, это было незаконно, ведь предприятие не может быть поручителем по личному долгу его руководителя. Кроме того, сама расписка о долге даже не была заверена нотариально. Но суд эти моменты не смутили. В итоге база, которую после банк оценит в 381 млн сомов, досталась Цмоколо за 15 млн сомов.

В апреле 2017 года, словно в насмешку над завоеваниями апрельской революции, Владимир Цмоколо продает предприятие обратно бакиевской фирме Global Group за 136 млн сомов. Получил ли он в реальности эти деньги, неизвестно. Но бюджет Кыргызстана должен был получить с этой сделки налог – более 12 млн сомов. И судя по документам, переданным в редакцию «Клоопа» юристкой Еленой Дзимидович, которая в свое время участвовала в судах, касающихся «Кыргызтемира», есть основание полагать, что налог с этой сделки так и не был уплачен.

Возможность выбить недоимку государство, по сроку давности, потеряет завтра – 18 апреля. Но угрозы главы кабмина, приравнявшего сокрытие налогов к госизмене, видимо, не касаются окружения беглого экс-президента Курманбека Бакиева.

Возможно, договор купли-продажи базы, заключенный между Цмоколо и Global Group, нужен был лишь для того, чтобы еще раз взять крупный кредит в банке под залог базы. Ведь сразу после продажи, в том же апреле 2017 года, бакиевская фирма получила в коммерческом «Бакай Банке» $1,2 млн.

В июне 2018 года Global Group берет еще один кредит – на этот раз $1,5 млн у государственного «Айыл банка», предоставив в залог ту же базу «Кыргызтемир».

В августе бакиевская компания берет третий кредит – снова в «Айыл банке», но уже на 34 млн сомов (около $500 тыс. на тот момент), под залог все той же базы. Вопрос о том, были ли законными действия госбанка, остается открытым.

В ноябре 2018 года Верховный суд Кыргызстана восстанавливает наложенный на базу в 2010 году арест. Но уже поздно: «Кыргызтемир» многократно перезаложен в банках.

В марте 2019 года прокурор потребовал конфисковать базу в пользу государства. Но Первомайский районный суд Бишкека отказал, поскольку в приговоре Дениса Гладышева и Ульяны Пак – первых подставных владельцев, которые получили сроки за участие в «бакиевских» схемах – якобы не было ни слова о том, что база получена преступным путем. Хотя в обвинительном заключении по одному из уголовных дел информация о предприятии была.

В итоге суд снял арест с «Кыргызтемира», предоставив окружению Бакиевых возможность делать с захваченной некогда собственностью все что душе угодно.

В начале 2021 года Ленинская налоговая должна была провести выездную проверку компании Global Group. Основание – тот самый неуплаченный налог от сделки с Цмоколо. Но она не состоялась, ее отменила прокуратура. Позже владельцы ЗАО Global Group изменили название компании на ЗАО «Азия Пром Групп» и начали процедуру ее ликвидации.