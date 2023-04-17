Представители Министерства финансов США проведут с властями и бизнес сообществом в Кыргызстане консультации по противодействию обходу антироссийских санкций, которые приняли после вторжения России в Украину. Об этом сообщило 17 апреля российское госагенство ТАСС.

По данным издания, аналогичные встречи представители Минфина США проведут в Австрии, Германии, Италии, Казахстане и Швейцарии. В ТАСС, ссылаясь на документ Минфина США, сообщили, что ведомство будет пытаться «лишить доступа к важнейшим рынкам мира» структуры, содействующие России в войне против Украины.

Также сообщается, что представители Минфина США, будут обсуждать приоритетные задачи в сфере исполнения санкций «на всех уровнях цепочки поставок».

Ранее, 28 марта в Бишкеке спецпредставитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан уже делал заявление относительно санкций в отношении России, упомянув, что страны, не поддержавшие ограничения против России, не должны становиться платформой для их обхода.

О’Салливан также подтвердил, что ЕС будет вводить вторичные санкции против стран, где есть опасения, что идет обход этих санкций. Он добавил, что ЕС будет проводить с властями Кыргызстана переговоры, чтобы выявить, на самом ли деле имеется обход антироссийских санкций в стране и обсудить, какие могут быть приняты меры.

Кыргызстан, несмотря на развязанную войну Россией, продолжает тесно сотрудничать с РФ в ключевых отраслях и ведет активную торговлю, а в самой РФ трудятся около миллиона кыргызских трудовых мигрантов.

Вторжении России в Украину сильно отразилось на странах Центральной Азии. В первую очередь, пострадала экономика стран региона из-за введенных западными странами беспрецедентных санкций в отношении России.

Эксперты полагают, что некоторые страны, в том числе Кыргызстан, Армения и Казахстан, помогают России обходить западные санкции. Об этом они утверждают, опираясь на данные о том, что в прошлом году у этих стран существенно вырос импорт некоторых товаров из западных государств, вместе с этим у стран вырос экспорт в Россию.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызстан за последний год заработал на реэкспорте в Россию 36 млрд сомов.